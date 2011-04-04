RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 875876877878
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:46

закон дозволить виявляти проблемність банків на більш ранніх стадіях, а значить зберігати активи неплатоспроможних банків і виводити банки з ринку з найменшими втратами.
http://finbalance.com.ua/news/vr-priynyala-zakon-pro-privatbank-ta-banki-bankruti-na-yakomu-napolyaha-mvf
Про державу подбали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33465
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:32

НБУ

Варто ознайомитись
Структура надходжень та видатків готівки до/з кас банків
https://www.facebook.com/NationalBankOf ... =3&theater
https://news.finance.ua/ua/news/-/47068 ... nfografika
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 10.10.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:57

НБУ

НБУ підтримує рішення Верховної Ради зменшити вимогу до мінімального розміру статутного капіталу банку з 500 до 200 млн грн. Відповідний законопроєкт № 3329-д за ініціативою Національного банку підтримали 333 народних депутати. Водночас НБУ отримав право встановлювати для окремих банків та юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, диференційований мінімальний розмір статутного капіталу, але не нижче 200 млн грн.
Повний текст https://bank.gov.ua/ua/news/all/verhovn ... 00-mln-grn
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 10.10.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:23

  ТИХИЙ написав:НБУ підтримує рішення Верховної Ради зменшити вимогу до мінімального розміру статутного капіталу банку з 500 до 200 млн грн. Відповідний законопроєкт № 3329-д за ініціативою Національного банку підтримали 333 народних депутати. Водночас НБУ отримав право встановлювати для окремих банків та юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, диференційований мінімальний розмір статутного капіталу, але не нижче 200 млн грн.
Повний текст https://bank.gov.ua/ua/news/all/verhovn ... 00-mln-grn

зашквар, підняли, вивели(ліквідували) дрібні банки,
тепер понижуєм.

А що там із Фондом грабування вкладів? Більше 200 000 грн нельзя, так як епоха зубожиння сі скінчила.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19184
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 875876877878
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 214513
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 82769
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21405
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8434)
14.05.2020 17:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.