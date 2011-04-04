Про державу подбали.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:46
закон дозволить виявляти проблемність банків на більш ранніх стадіях, а значить зберігати активи неплатоспроможних банків і виводити банки з ринку з найменшими втратами.
Про державу подбали.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:32
НБУ
Варто ознайомитись
Структура надходжень та видатків готівки до/з кас банків
https://news.finance.ua/ua/news/-/47068 ... nfografika
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:57
НБУ
НБУ підтримує рішення Верховної Ради зменшити вимогу до мінімального розміру статутного капіталу банку з 500 до 200 млн грн. Відповідний законопроєкт № 3329-д за ініціативою Національного банку підтримали 333 народних депутати. Водночас НБУ отримав право встановлювати для окремих банків та юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, диференційований мінімальний розмір статутного капіталу, але не нижче 200 млн грн.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 16:23
зашквар, підняли, вивели(ліквідували) дрібні банки,
тепер понижуєм.
А що там із Фондом грабування вкладів? Більше 200 000 грн нельзя, так як епоха зубожиння сі скінчила.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Задаю ? на профильной ветке изипэй, а там тишина.
Не сочтите за офтоп.
В предыдущие месяцы за оплату коммуналки через местный МОЦ изя брал 2% комиса. Все равно с кб 5 или 3% было нормально, тем более что отдельно оплата за газ, електрику и интернет шла без комиса.
Сейчас смотрю уже нет комиса. Правда или пополню виртуалку на нужную сумму, вылезет комис и не хватит, а докидывать уже от 500.
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