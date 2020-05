Додано: Чет 14 тра, 2020 16:23

ТИХИЙ написав: НБУ підтримує рішення Верховної Ради зменшити вимогу до мінімального розміру статутного капіталу банку з 500 до 200 млн грн. Відповідний законопроєкт № 3329-д за ініціативою Національного банку підтримали 333 народних депутати. Водночас НБУ отримав право встановлювати для окремих банків та юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, диференційований мінімальний розмір статутного капіталу, але не нижче 200 млн грн.

Повний текст https://bank.gov.ua/ua/news/all/verhovn ... 00-mln-grn

зашквар, підняли, вивели(ліквідували) дрібні банки,

тепер понижуєм.



А що там із Фондом грабування вкладів? Більше 200 000 грн нельзя, так як епоха зубожиння сі скінчила. зашквар, підняли, вивели(ліквідували) дрібні банки,тепер понижуєм.А що там із Фондом грабування вкладів? Більше 200 000 грн нельзя, так як епоха зубожиння сі скінчила.

