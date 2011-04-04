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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:59
Faceless написав:
Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив
Не пооойняв, а Моня, Земеля, Шапито, Универ с 18.5 до конца года, а Альянс 17% еще на +год?
А Шаромыга с 17.5 на года 2 шо уже не даёт пополняться?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:23
clientage написав: Faceless написав:
Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив
Не пооойняв, а Моня, Земеля, Шапито, Универ с 18.5 до конца года, а Альянс 17% еще на +год?
А Шаромыга с 17.5 на года 2 шо уже не даёт пополняться?
Я випав з біганини по гусарням, то ж дивлюсь що є на момент
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Faceless
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:27
Faceless написав:
Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив
КРЖН
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:45
flyman написав: Faceless написав:
Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив
КРЖН
Цоколь продаєш?
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Faceless
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:55
Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив
КРЖН
Цоколь продаєш?
торг уместен
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:49
quote="4964793:Мизантрóп"
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Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив
КРЖН
Цоколь продаєш?
торг уместен
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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