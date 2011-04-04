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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 876877878879
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:59

  Faceless написав:Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив

Не пооойняв, а Моня, Земеля, Шапито, Универ с 18.5 до конца года, а Альянс 17% еще на +год?
А Шаромыга с 17.5 на года 2 шо уже не даёт пополняться? 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:23

  clientage написав:
  Faceless написав:Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив

Не пооойняв, а Моня, Земеля, Шапито, Универ с 18.5 до конца года, а Альянс 17% еще на +год?
А Шаромыга с 17.5 на года 2 шо уже не даёт пополняться? 8) :lol: :lol:

Я випав з біганини по гусарням, то ж дивлюсь що є на момент
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:27

  Faceless написав:Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив

КРЖН
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:45

  flyman написав:
  Faceless написав:Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив

КРЖН

Цоколь продаєш?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:55

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив

КРЖН

Цоколь продаєш?

торг уместен
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:49

quote="4964793:Мизантрóп"
------
  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив

КРЖН

Цоколь продаєш?

торг уместен

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:14

  clientage написав:
  Faceless написав:Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...
Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив

Не пооойняв, а Моня, Земеля, Шапито, Универ с 18.5 до конца года, а Альянс 17% еще на +год?
А Шаромыга с 17.5 на года 2 шо уже не даёт пополняться? 8) :lol: :lol:

Ше в Львівських швейцарів під 18% до осені харчуємся.
А зараз 14,5% це вже жир, де є - треба стовпитися.
Єдина надія на серйозну тітку кризу яка восени прОцент звеселить. :)
А не піде прОцент вверх....тоді як каже Зе....думайТе. :wink:
Он інфляція кажуть біля 2%...а ми біля 18% грязними стрижем.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:06

Квесторе_поверніться нечего думать, прямая дорога в зеленый нал
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Ше в Львівських швейцарів під 18% до осені харчуємся.
А зараз 14,5% це вже жир, де є - треба стовпитися.
Єдина надія на серйозну тітку кризу яка восени прОцент звеселить. :)
А не піде прОцент вверх....тоді як каже Зе....думайТе. :wink:
Он інфляція кажуть біля 2%...а ми біля 18% грязними стрижем.


у Вас ще такі солодкі процики :oops:

зараз ловимо 13,5/16,25% де ще це можливо 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:43

  _hunter написав:
  valya написав:... а там тишина ...

И я даже знаю почему: 3 раза перечитал этот набор слов, но вопроса так и не понял...

Сочувствую
*******
valya
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