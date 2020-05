Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:27

Faceless написав: Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...

Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив Залишилися останні стовпчики під 19% в ТАСі, а далі - біда...Що зараз цікавого є? Якось давно огляди не проводив

КРЖН КРЖН

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/