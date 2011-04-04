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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 877878879880
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Я випав з біганини по гусарням, то ж дивлюсь що є на момент


Ще недавно Універ (брокер) пропонував ОЗДП по 7%
але походу вже не бачу
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:26

  MASolomko написав:
  Kripo написав:...в понедельник на то же физ лицо оформили новый депозит и на новое физ лицо открыли новый счет и новый депозит, под 5,25%. Почему-то условий по доллару и евро нет онлайн.
А как депозит называется? На сайте ничего такого не нашёл :(


"ЕКО-депозит" на сайте нет, потому и писал, в отделение идти надо.

  greenozon написав:
  MASolomko написав:А как депозит называется? На сайте ничего такого не нашёл :(


Скоріш за все депозит називається "персональні умови" через такі-то критерії
наприклда хіхі клієнт


нет, "условия что размещены на сайте"

  freeze написав:
  Kripo написав:По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.


Альфа-банк находится в орбите влияния банковской империи Ротшильдов, Интер-Альфа груп, я думаю, Альфа-банк переживёт большинство наших банков.


где мне встать на колени, перед ВАМИ, ведь у Вас прямая связь с самыми РОТШИЛьДАМИ. :lol:

  Аlександр написав:
  Kripo написав:
  Faceless написав:ще никаким боком, российский Альфабанк такой же дочерний как и украинский, если какая-то помощь и понадобится, то она будет от материнской структуры в Европе, но никак не из р

По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.

Какая помощь, о чем фантазии :roll:
На 01.04.2020 г. ликвидность Альфы 30.5 млрд грн vs 63 млрд грн средств клиентов.
Плюс еще 10 - 15 ярдов можно будет сразу порезать по карточным кредитам в случае большого шухера. Касательно низких цен на нефть - другие нефтедобывающие страны быстрее с такими ценами опухнут, нежели Россия.

А при выборе банка для вкладов, превышающий понт, сравнивайте ликвидность банка с обязательствами перед физиками-юриками.


Вы можете со своими деньгами делать все что Вам угодно, смотрите на цифры, на здоровье!
По заветам Квестора - считаем риски (вон сейчас наезд на сбербанк российский) и смотрим на хозяина - российская фин. группа. Помогать кто ей будет? А циферки, и статусы "системообразующего" мы уже видели. 8)

  citramon написав:
Можете скрин договора показать или как-то по-другому свои слова подтвердить ?


Вам лень телефон в руки взять а мне лень фотошопом пол договора вымарывать. Та и зачем?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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