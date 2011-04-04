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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:00
Faceless написав:
Я випав з біганини по гусарням, то ж дивлюсь що є на момент
Ще недавно Універ (брокер) пропонував ОЗДП по 7%
але походу вже не бачу
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greenozon
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Додано: Суб 16 тра, 2020 00:26
MASolomko написав: Kripo написав:
...в понедельник на то же физ лицо оформили новый депозит и на новое физ лицо открыли новый счет и новый депозит, под 5,25%. Почему-то условий по доллару и евро нет онлайн.
А как депозит называется? На сайте ничего такого не нашёл
"ЕКО-депозит" на сайте нет, потому и писал, в отделение идти надо.
greenozon написав: MASolomko написав:
А как депозит называется? На сайте ничего такого не нашёл
Скоріш за все депозит називається "персональні умови" через такі-то критерії
наприклда хіхі клієнт
нет, "условия что размещены на сайте"
freeze написав: Kripo написав:
По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.
Альфа-банк находится в орбите влияния банковской империи Ротшильдов, Интер-Альфа груп, я думаю, Альфа-банк переживёт большинство наших банков.
где мне встать на колени, перед ВАМИ, ведь у Вас прямая связь с самыми РОТШИЛьДАМИ.
Аlександр написав: Kripo написав: Faceless написав:
ще никаким боком, российский Альфабанк такой же дочерний как и украинский, если какая-то помощь и понадобится, то она будет от материнской структуры в Европе, но никак не из р
По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.
Какая помощь, о чем фантазии На 01.04.2020 г. ликвидность Альфы 30.5 млрд грн vs 63 млрд грн средств клиентов.
Плюс еще 10 - 15 ярдов можно будет сразу порезать по карточным кредитам в случае большого шухера. Касательно низких цен на нефть - другие нефтедобывающие страны быстрее с такими ценами опухнут, нежели Россия.
А при выборе банка для вкладов, превышающий понт, сравнивайте ликвидность банка с обязательствами перед физиками-юриками.
Вы можете со своими деньгами делать все что Вам угодно, смотрите на цифры, на здоровье!
По заветам Квестора - считаем риски (вон сейчас наезд на сбербанк российский) и смотрим на хозяина - российская фин. группа. Помогать кто ей будет? А циферки, и статусы "системообразующего" мы уже видели.
citramon написав:
Можете скрин договора показать или как-то по-другому свои слова подтвердить ?
Вам лень телефон в руки взять а мне лень фотошопом пол договора вымарывать. Та и зачем?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Kripo
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:32
jump написав:
зараз ловимо 13,5/16,25% де ще це можливо
А ще 18% в Порохбанці...ну не на 10 років, не ризикнув...але на багато.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:35
omb написав:Квесторе_поверніться
нечего думать, прямая дорога в зеленый нал
Це обовязково має бути...але частина в банках ...частина під грушею в налі як Ви кажете.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:39
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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