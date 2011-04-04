Ще недавно Універ (брокер) пропонував ОЗДП по 7%
але походу вже не бачу
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:00
Re: Байки про банки і не тільки....
Ще недавно Універ (брокер) пропонував ОЗДП по 7%
але походу вже не бачу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:26
"ЕКО-депозит" на сайте нет, потому и писал, в отделение идти надо.
нет, "условия что размещены на сайте"
где мне встать на колени, перед ВАМИ, ведь у Вас прямая связь с самыми РОТШИЛьДАМИ.
Вы можете со своими деньгами делать все что Вам угодно, смотрите на цифры, на здоровье!
По заветам Квестора - считаем риски (вон сейчас наезд на сбербанк российский) и смотрим на хозяина - российская фин. группа. Помогать кто ей будет? А циферки, и статусы "системообразующего" мы уже видели.
Вам лень телефон в руки взять а мне лень фотошопом пол договора вымарывать. Та и зачем?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:32
Re: Байки про банки і не тільки....
А ще 18% в Порохбанці...ну не на 10 років, не ризикнув...але на багато.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:35
Це обовязково має бути...але частина в банках ...частина під грушею в налі як Ви кажете.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:39
Спад в промисловості це погіршення і в БС
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:53
Тітонька Го рятує Світ
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Додано: Суб 16 тра, 2020 12:08
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:15
Пару слів про антиБєніний Закон
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:31
Этот закон без вариантов отменят как неконституционный.
Если даже юристы самой Рады в пояснительной записке к Закону написали, что это юридический трэш, и не соответствует тому, другому, третьему.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:28
Re: Байки про банки і не тільки....
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