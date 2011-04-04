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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 878879880881
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:50

V2 ну время покажет, закон то хороший, но он реально немного выходит за рамки
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:56

  V2 написав:
  freeze написав:закон без вариантов отменят как неконституционный.


Варіанти є завжди.
"Трубу прорвало" доводить, що дзвінок від когось комусь значить значно більше, ніж закон, чи не так? ;)


Цель вроде была транш получить, транш получим и освоим, назад же не заберут.
Есть такая мысль, чтобы не подвести Игоря Валерьевича и рыбку одновременно съесть, намеренно внедрили в Закон ряд явных нарушений. Чтобы его потом отменили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:16

  freeze написав:Есть такая мысль, чтобы не подвести Игоря Валерьевича и рыбку одновременно съесть, намеренно внедрили в Закон ряд явных нарушений. Чтобы его потом отменили.

считаете, миссия фонда и его местные специалисты настолько слепы, чтобы не учитывать такую возможность?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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