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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 878879880881
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:50

V2 ну время покажет, закон то хороший, но он реально немного выходит за рамки
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:56

  V2 написав:
  freeze написав:закон без вариантов отменят как неконституционный.


Варіанти є завжди.
"Трубу прорвало" доводить, що дзвінок від когось комусь значить значно більше, ніж закон, чи не так? ;)


Цель вроде была транш получить, транш получим и освоим, назад же не заберут.
Есть такая мысль, чтобы не подвести Игоря Валерьевича и рыбку одновременно съесть, намеренно внедрили в Закон ряд явных нарушений. Чтобы его потом отменили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:16

  freeze написав:Есть такая мысль, чтобы не подвести Игоря Валерьевича и рыбку одновременно съесть, намеренно внедрили в Закон ряд явных нарушений. Чтобы его потом отменили.

считаете, миссия фонда и его местные специалисты настолько слепы, чтобы не учитывать такую возможность?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 17:28

  Yuri_T написав:
  freeze написав:Есть такая мысль, чтобы не подвести Игоря Валерьевича и рыбку одновременно съесть, намеренно внедрили в Закон ряд явных нарушений. Чтобы его потом отменили.

считаете, миссия фонда и его местные специалисты настолько слепы, чтобы не учитывать такую возможность?


Бюрократы поставили галочку - выдвинули условия - условия выполнены - транш выдаём.

Ну а так в принципе - если юристы самой Рады пишут в сопроводительных документах к Законопроекту, что Законопроект не соответствует ряду положений. Нетрудно предположить, что все в том числе бюрократы МВФ в курсе происходящего.

ЗАУВАЖЕННЯ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності»

"У Головному юридичному управлінні в межах відведеного часу проаналізовано текст проекту Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».
За результатами опрацювання законопроекту слід зазначити, що окремі його положення не узгоджуються з нормами Конституції та законів України, а також не враховують правової позиції Конституційного Суду України, висловленої у відповідних рішеннях."
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:Этот закон без вариантов отменят как неконституционный.

Не факт...можуть лише певні положення відмінити.
На те і КонститутСуд щоб виконав свою роботу.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:30

Re: Байки про банки і не тільки....

Повстало серйозне питання: як з Таіланду пересилати кошти з найменшими втратами? Трасфервізе комісії. Paypal можу через Британію,але це разово.Може хтось займався?
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