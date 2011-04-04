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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:50
V2 ну время покажет, закон то хороший, но он реально немного выходит за рамки
Кешбечные карты!
Додано: Суб 16 тра, 2020 15:56
Цель вроде была транш получить, транш получим и освоим, назад же не заберут.
Есть такая мысль, чтобы не подвести Игоря Валерьевича и рыбку одновременно съесть, намеренно внедрили в Закон ряд явных нарушений. Чтобы его потом отменили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:16
считаете, миссия фонда и его местные специалисты настолько слепы, чтобы не учитывать такую возможность?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:28
Бюрократы поставили галочку - выдвинули условия - условия выполнены - транш выдаём.
Ну а так в принципе - если юристы самой Рады пишут в сопроводительных документах к Законопроекту, что Законопроект не соответствует ряду положений. Нетрудно предположить, что все в том числе бюрократы МВФ в курсе происходящего.
ЗАУВАЖЕННЯ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності»
"У Головному юридичному управлінні в межах відведеного часу проаналізовано текст проекту Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».
За результатами опрацювання законопроекту слід зазначити, що окремі його положення не узгоджуються з нормами Конституції та законів України, а також не враховують правової позиції Конституційного Суду України, висловленої у відповідних рішеннях."
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Не факт...можуть лише певні положення відмінити.
На те і КонститутСуд щоб виконав свою роботу.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 23:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Повстало серйозне питання: як з Таіланду пересилати кошти з найменшими втратами? Трасфервізе комісії. Paypal можу через Британію,але це разово.Може хтось займався?
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