Додано: Нед 17 тра, 2020 09:08

Повстало серйозне питання: як з Таіланду пересилати кошти з найменшими втратами? Трасфервізе комісії. Paypal можу через Британію,але це разово.Може хтось займався?

біткойнами через блокчейн біткойнами через блокчейн

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/