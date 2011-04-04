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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 879880881882
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:23

похоже ни на какой
от выработки, за каждую правку :)
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  алекс1949 написав:Что-то не увидел в Указе Президента списке санкционированных сайтов Вебмани. Проглядел или уже сняли запрет?


ще рік чекати (до травня 2021)
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:46

З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах, що застосовують РРО

https://minfin.com.ua/ua/2020/05/17/45500792/

що курять в НБУ? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:01

  greenozon написав:З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах, що застосовують РРО

https://minfin.com.ua/ua/2020/05/17/45500792/

що курять в НБУ? :)

Агаа, будет как щас в некоторыХ СТО.
Де типаможно расплатиться картой, только на самом деле выходит, шо в кассе снимают через ПОС наличку и приходуют ее на счет СТО, беря втихую 1.5..2% комисс :mrgreen:
Отак и в магазе будет: шоо нема налички, так давайте снимем с карты (с комисс 2%) :mrgreen: вместо того шобы просто оплатить покупку картой :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 879880881882
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