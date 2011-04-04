похоже ни на какой
от выработки, за каждую правку
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:27
ще рік чекати (до травня 2021)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:46
З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах, що застосовують РРО
що курять в НБУ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:01
Агаа, будет как щас в некоторыХ СТО.
Де типаможно расплатиться картой, только на самом деле выходит, шо в кассе снимают через ПОС наличку и приходуют ее на счет СТО, беря втихую 1.5..2% комисс
Отак и в магазе будет: шоо нема налички, так давайте снимем с карты (с комисс 2%) вместо того шобы просто оплатить покупку картой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:55
Так давно эту тему подымают...только она никому не выгодна, ну окромя клиента
Кешбечные карты!
Додано: Пон 18 тра, 2020 01:28
Я теж був упевнений, що вони вже давно "вдосконалили порядок". Торік Прихват уже рапортував про запуск
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:52
Яків в Раді доповів
Виглядає що там все Ок...чи це ширма така?
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:30
Цій темі не один рік, і вона цікава в першу чергу самим магазинам, особливо великим мережам.
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