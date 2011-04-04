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Агаа, будет как щас в некоторыХ СТО. Де типаможно расплатиться картой, только на самом деле выходит, шо в кассе снимают через ПОС наличку и приходуют ее на счет СТО, беря втихую 1.5..2% комисс Отак и в магазе будет: шоо нема налички, так давайте снимем с карты (с комисс 2%) вместо того шобы просто оплатить покупку картой
Я теж був упевнений, що вони вже давно "вдосконалили порядок". Торік Прихват уже рапортував про запуск https://privatbank.ua/news/2019/1/23/824# Невже знову був лише прес-реліз замість постанови (як з онлайн-ідентифікацією)?
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Kripo написав:По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.
Какая помощь, о чем фантазии На 01.04.2020 г. ликвидность Альфы 30.5 млрд грн vs 63 млрд грн средств клиентов. Плюс еще 10 - 15 ярдов можно будет сразу порезать по карточным кредитам в случае большого шухера. Касательно низких цен на нефть - другие нефтедобывающие страны быстрее с такими ценами опухнут, нежели Россия.
А при выборе банка для вкладов, превышающий понт, сравнивайте ликвидность банка с обязательствами перед физиками-юриками.
Вы можете со своими деньгами делать все что Вам угодно, смотрите на цифры, на здоровье! По заветам Квестора - считаем риски (вон сейчас наезд на сбербанк российский) и смотрим на хозяина - российская фин. группа. Помогать кто ей будет? А циферки, и статусы "системообразующего" мы уже видели.
Если дойдет до очень-очень большого шухера, то, как показывает практика в других банках, каждый второй заберет свой вклад, а каждый второй переложит. Это при условии, что руководство банка особо шевелиться не будет, - с половиной рассчитаться денег все равно хватит. А вот насчет помощи, в том числе и для материнской структуры, см. с 38-й минуты.
newset написав:
Аlександр написав:А при выборе банка для вкладов, превышающий понт, сравнивайте ликвидность банка с обязательствами перед физиками-юриками.
Напомните, пожалуйста, это норматив H2? Если не ошибаюсь, у Альфы он всегда был на уровне Привата >11%.
Пожалуйста.
норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) увеличился с 15,8% до 16,1% (в соответствии с нормативными требованиями регулятора должно составлять не менее 10%).
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.