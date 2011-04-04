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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 880881882883
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:07

  Квесторе_поверніться написав:Петрашко хоче розігнати інфляцію.
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/interview/pervoe-intervyu-ministra-ekonomrazvitiya-kak-igor-petrashko-sobiraetsya-ekonomiku-spasat

Премьер - от Ахметова
Министр "экономического развития" - от Бахматюка
Я даже не знаю, плакать или смеяться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:58

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Петрашко хоче розігнати інфляцію.
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/interview/pervoe-intervyu-ministra-ekonomrazvitiya-kak-igor-petrashko-sobiraetsya-ekonomiku-spasat

Премьер - от Ахметова
Министр "экономического развития" - от Бахматюка
Я даже не знаю, плакать или смеяться

Не звертаєм на те уваги....Зе хоче їх направляти...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:48

Re: Байки про банки і не тільки....

хтось знає де ще залишилися пристойні проценти по депошкам з звичайним поповненням а не обмеженим?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:11

  mephala написав:хтось знає де ще залишилися пристойні проценти по депошкам з звичайним поповненням а не обмеженим?

Уже нигде.
Нет смысла в депозитах. Пока можно использовать карты с 10-15% на остаток
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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