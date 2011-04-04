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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:07
Премьер - от Ахметова
Министр "экономического развития" - от Бахматюка
Я даже не знаю, плакать или смеяться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:58
Вкладчик1234 написав:
Премьер - от Ахметова
Министр "экономического развития" - от Бахматюка
Я даже не знаю, плакать или смеяться
Не звертаєм на те уваги....Зе хоче їх направляти...мабуть.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:48
хтось знає де ще залишилися пристойні проценти по депошкам з звичайним поповненням а не обмеженим?
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mephala
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Додано: Вів 19 тра, 2020 00:11
mephala написав:
хтось знає де ще залишилися пристойні проценти по депошкам з звичайним поповненням а не обмеженим?
Уже нигде.
Нет смысла в депозитах. Пока можно использовать карты с 10-15% на остаток
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 19 тра, 2020 01:15
Вкладчик1234 написав: mephala написав:
хтось знає де ще залишилися пристойні проценти по депошкам з звичайним поповненням а не обмеженим?
Уже нигде.
Нет смысла в депозитах. Пока можно использовать карты с 10-15% на остаток
Це не на довго.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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