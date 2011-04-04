|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:07
Премьер - от Ахметова
Министр "экономического развития" - от Бахматюка
Я даже не знаю, плакать или смеяться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11393
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6818 раз.
- Подякували: 3051 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:58
Вкладчик1234 написав:
Премьер - от Ахметова
Министр "экономического развития" - от Бахматюка
Я даже не знаю, плакать или смеяться
Не звертаєм на те уваги....Зе хоче їх направляти...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33521
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1676 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:48
хтось знає де ще залишилися пристойні проценти по депошкам з звичайним поповненням а не обмеженим?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6865
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:11
mephala написав:
хтось знає де ще залишилися пристойні проценти по депошкам з звичайним поповненням а не обмеженим?
Уже нигде.
Нет смысла в депозитах. Пока можно использовать карты с 10-15% на остаток
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11393
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6818 раз.
- Подякували: 3051 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:15
Вкладчик1234 написав: mephala написав:
хтось знає де ще залишилися пристойні проценти по депошкам з звичайним поповненням а не обмеженим?
Уже нигде.
Нет смысла в депозитах. Пока можно использовать карты с 10-15% на остаток
Це не на довго.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4391
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 543 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:18
klug ну почему ненадолго.. как только начнется отток гривнедепо - задумаются
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1167
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:45
Вкладчик1234 написав: mephala написав:
хтось знає де ще залишилися пристойні проценти по депошкам з звичайним поповненням а не обмеженим?
Уже нигде.
Нет смысла в депозитах. Пока можно использовать карты с 10-15% на остаток
а біткоїни?
може хто вже юзав?
які + та -?
недавно був 6.5 тепер вже 10.....за короткий період навар 3.5
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:13
А завтра 3.5 и чистого убытка … 6,5.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 644
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:48
vitaliy_berdinskikh
а може бути і 15! Тоді чистого прибутку ще більше!
Крім того якщо так рахувати то збиток може бути на чому завгодно!
Купив хтось долар по 40 па потім здає по 26.
Чи положив в банк депо 20т євро коли був курс 10, а потім видали 200 т грн коли вже курс по 21! -і то реальні приклади, одна знайома так награлася на депозитах.
А біткоїн то світова цифрова валюта, яку поки мало хто контролює.
Якщо вірити то випуск як емісія долара чи гривні чи іншої валюти неможливий, тому чим більше доларів будуть друкувати тим вище курс біткоїна!
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:10
Raymond написав:
Крім того якщо так рахувати то збиток може бути на чому завгодно!
Сравнивали с депозитами - на депозите убытка не может быть по определению. Облигации - нет. Инвестиции в фонды - да, но не тот масштаб. Что-то похожее может быть на переводе накоплений в валюту, в прошлом году так и было когда гривна вдруг полезла вверх. Но опять же не тот масштаб что у крипты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 644
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|214597
|
|
|50
|82845
|
|
|18
|21453
|
|