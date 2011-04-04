|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:36
ІПОТЕКА 10 прОцентів
Іпотека 10%, підніміть руку хто візьме?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:00
Re: Байки про банки і не тільки....
барсік вже анонсував зменшення...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:55
Вже один був - 5 по 8% (всього 40%) ... ЗЕЛохи зажигають. Простий приклад: зниження депоставок з 18+% до 12-14% (майже 5%), котре спричинене зниженням облікової ставки; а зниження кредитних ставок відбулося??
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:37
как не может быть?
я выше писал, что моя подруга имела в одном из банков на депо 20т евро, когда еще курс был по 9-10 грн за 1 евро, и вот когда начался банкопад ей выдали 200т грн при курсе 21! Она потеряла -50% в валюте тела депозита!
Ну и на самом деле есть полно примеров где у людей и больше было и потом в руки 200т грн и не более!
так что вы ошибаетесь что у депо убытка не может быть.
может быть еще хуже если объявят дефо..лт))
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:40
це якраз і насторожує! ціни ростуть, ставки по депо падають, а кредити як були дорогі так і лишилися, може десь і знизилися з 30 до 25%, ось таке зниження.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:34
А кому треба гемор з цими кредитами, якщо можна спокійно вкласти в депо. сертифікати НБУ чи ОВДП? І не треба ні за ким бігати і нічого вибивати. От банки і не паряться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|