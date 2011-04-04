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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 881882883884
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:36

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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Пока можно использовать карты с 10-15% на остаток


барсік вже анонсував зменшення... :(
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:55

  Квесторе_поверніться написав:Іпотека 10%, підніміть руку хто візьме?
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy---pro-kredituvannya-bankivska-sistema-ma-buti-mensh-oberezhnoyu


Вже один був - 5 по 8% (всього 40%) :wink: ... ЗЕЛохи зажигають. Простий приклад: зниження депоставок з 18+% до 12-14% (майже 5%), котре спричинене зниженням облікової ставки; а зниження кредитних ставок відбулося??
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Raymond написав:Крім того якщо так рахувати то збиток може бути на чому завгодно!

Сравнивали с депозитами - на депозите убытка не может быть по определению. Облигации - нет. Инвестиции в фонды - да, но не тот масштаб. Что-то похожее может быть на переводе накоплений в валюту, в прошлом году так и было когда гривна вдруг полезла вверх. Но опять же не тот масштаб что у крипты.


как не может быть?
я выше писал, что моя подруга имела в одном из банков на депо 20т евро, когда еще курс был по 9-10 грн за 1 евро, и вот когда начался банкопад ей выдали 200т грн при курсе 21! Она потеряла -50% в валюте тела депозита!
Ну и на самом деле есть полно примеров где у людей и больше было и потом в руки 200т грн и не более!
так что вы ошибаетесь что у депо убытка не может быть.
может быть еще хуже если объявят дефо..лт))
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:40

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Іпотека 10%, підніміть руку хто візьме?
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy---pro-kredituvannya-bankivska-sistema-ma-buti-mensh-oberezhnoyu


Вже один був - 5 по 8% (всього 40%) :wink: ... ЗЕЛохи зажигають. Простий приклад: зниження депоставок з 18+% до 12-14% (майже 5%), котре спричинене зниженням облікової ставки; а зниження кредитних ставок відбулося??


це якраз і насторожує! ціни ростуть, ставки по депо падають, а кредити як були дорогі так і лишилися, може десь і знизилися з 30 до 25%, ось таке зниження.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:34

А кому треба гемор з цими кредитами, якщо можна спокійно вкласти в депо. сертифікати НБУ чи ОВДП? І не треба ні за ким бігати і нічого вибивати. От банки і не паряться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:І не треба ні за ким бігати і нічого вибивати. От банки і не паряться.


коротка історія БСУ 2019-2020! :)
+50грн !
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greenozon
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