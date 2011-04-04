Додано: Чет 21 тра, 2020 06:33

Raymond написав:



как не может быть?

я выше писал, что моя подруга имела в одном из банков на депо 20т евро, когда еще курс был по 9-10 грн за 1 евро, и вот когда начался банкопад ей выдали 200т грн при курсе 21! Она потеряла -50% в валюте тела депозита!

Ну и на самом деле есть полно примеров где у людей и больше было и потом в руки 200т грн и не более!

так что вы ошибаетесь что у депо убытка не может быть.

может быть еще хуже если объявят дефо..лт)) как не может быть?я выше писал, что моя подруга имела в одном из банков на депо 20т евро, когда еще курс был по 9-10 грн за 1 евро, и вот когда начался банкопад ей выдали 200т грн при курсе 21! Она потеряла -50% в валюте тела депозита!Ну и на самом деле есть полно примеров где у людей и больше было и потом в руки 200т грн и не более!так что вы ошибаетесь что у депо убытка не может быть.может быть еще хуже если объявят дефо..лт))

Так не надо было хранить в украинском банке вкладв гривне. Был бы в гривне — ничего б не потеряла. Для вкладов в евро есть банки стран еврозоны.По поводу 200к аналогично: не храни в банке свыше гарантированной суммы - не будешь потом жалеть.При падении криптобиржы или криптокошелька знакомая бы не вернула бы ни копейки - государство не гаранирует такие "вклады". И даже защиты как у инвестора фонда, у крипто"инвестора" нет. Разве что обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве. Думая в случае с нашей полицией результат такого обращения будет нулевой. Так что получается что и по этому сравнению лучше депозит в гривне или пусть даже валюте, чем "депозит" в карбо.