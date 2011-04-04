И что? Каким боком это к теме обсуждения которая сводится к оценке возврата вложенных средств, а не к вопросу стабильного курса выбранного инструмента инвестирования.
К слову по стабильности курса крипта, особенно биток - как раз проигрывают даже гривне. Это первый и главный минус "инвестирования" в крипту.
Хранить надо было, но не в украинском банке. Тогда при падении банка (что в Европе гораздо менее вероятно чем у нас) она бы получила все евро до последнего цента. А и к слову у евро тоже есть инфляция и со временем коммуналка дорожает.