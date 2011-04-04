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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Raymond написав:Ну так если был бы вклад в гривне выдали бы 200тыс грн при том что цены на все выросли в разы!

И что? Каким боком это к теме обсуждения которая сводится к оценке возврата вложенных средств, а не к вопросу стабильного курса выбранного инструмента инвестирования.

К слову по стабильности курса крипта, особенно биток - как раз проигрывают даже гривне. Это первый и главный минус "инвестирования" в крипту.
  Raymond написав:Она тоже уже так думает что не надо было хранить

Хранить надо было, но не в украинском банке. Тогда при падении банка (что в Европе гораздо менее вероятно чем у нас) она бы получила все евро до последнего цента. А и к слову у евро тоже есть инфляция и со временем коммуналка дорожает.
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