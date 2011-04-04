RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Raymond написав:Ну так если был бы вклад в гривне выдали бы 200тыс грн при том что цены на все выросли в разы!

И что? Каким боком это к теме обсуждения которая сводится к оценке возврата вложенных средств, а не к вопросу стабильного курса выбранного инструмента инвестирования.

К слову по стабильности курса крипта, особенно биток - как раз проигрывают даже гривне. Это первый и главный минус "инвестирования" в крипту.
  Raymond написав:Она тоже уже так думает что не надо было хранить

Хранить надо было, но не в украинском банке. Тогда при падении банка (что в Европе гораздо менее вероятно чем у нас) она бы получила все евро до последнего цента. А и к слову у евро тоже есть инфляция и со временем коммуналка дорожает.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 651
З нами з: 06.08.19
Подякував: 146 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Что мешает повысить гарантированную сумму вклада: ФГВФЛ назвал главную проблему

Сейчас в случае ликвидации банка потребителям возвращают вклады до 200 000 грн

Размер гарантированной суммы возмещения вкладов не повысят, пока Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не вернет долги государству. Об этом заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут 21 мая в ходе представления результатов исследования о том, как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов.

"Когда речь идет о доверии к банковской системе, самый важный вопрос - это повышение гарантированной суммы вкладов. За последнее время заметно вырос общественный запрос на этот счет. Однако повышение гарантированной суммы невозможно без решения проблемы долгов Фонда перед государством", - сказала Светлана Рекрут.

Она напомнила, что в 2014-2017 годах Фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10-14% годовых.

По ее словам, Фонд уже вернул более 43 млрд грн, полностью рассчитавшись с Нацбанком. Но долг еще достаточно большой - 48 млрд грн в виде векселей и еще 65 млрд грн процентов.
https://finance.liga.net/personal/novos ... u-problemu
V2
4
 
Повідомлень: 6646
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:36

  V2 написав:Что мешает повысить гарантированную сумму вклада: ФГВФЛ назвал главную проблему

Сейчас в случае ликвидации банка потребителям возвращают вклады до 200 000 грн

Размер гарантированной суммы возмещения вкладов не повысят, пока Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не вернет долги государству. Об этом заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут 21 мая в ходе представления результатов исследования о том, как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов.

"Когда речь идет о доверии к банковской системе, самый важный вопрос - это повышение гарантированной суммы вкладов. За последнее время заметно вырос общественный запрос на этот счет. Однако повышение гарантированной суммы невозможно без решения проблемы долгов Фонда перед государством", - сказала Светлана Рекрут.

Она напомнила, что в 2014-2017 годах Фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10-14% годовых.

По ее словам, Фонд уже вернул более 43 млрд грн, полностью рассчитавшись с Нацбанком. Но долг еще достаточно большой - 48 млрд грн в виде векселей и еще 65 млрд грн процентов.
https://finance.liga.net/personal/novos ... u-problemu

Мабуть є дюжина банок в Неньці Україні де можна тримати більше Фонду.
Список великого Квестора і був саме таким.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33538
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:01

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:Что мешает повысить гарантированную сумму вклада: ФГВФЛ назвал главную проблему

Сейчас в случае ликвидации банка потребителям возвращают вклады до 200 000 грн

Размер гарантированной суммы возмещения вкладов не повысят, пока Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не вернет долги государству. Об этом заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут 21 мая в ходе представления результатов исследования о том, как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов.

"Когда речь идет о доверии к банковской системе, самый важный вопрос - это повышение гарантированной суммы вкладов. За последнее время заметно вырос общественный запрос на этот счет. Однако повышение гарантированной суммы невозможно без решения проблемы долгов Фонда перед государством", - сказала Светлана Рекрут.

Она напомнила, что в 2014-2017 годах Фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10-14% годовых.

По ее словам, Фонд уже вернул более 43 млрд грн, полностью рассчитавшись с Нацбанком. Но долг еще достаточно большой - 48 млрд грн в виде векселей и еще 65 млрд грн процентов.
https://finance.liga.net/personal/novos ... u-problemu

Мабуть є дюжина банок в Неньці Україні де можна тримати більше Фонду.
Список великого Квестора і був саме таким.

З ВТБ та рашабанками
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:З ВТБ та рашабанками

Час показав, що в банках супостата пу можна було тримати більше Фонда.
Будьмо чесними.
Великий Квестор був правий.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33538
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 882883884885
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 214614
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 82850
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21455
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.