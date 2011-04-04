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Raymond написав:Ну так если был бы вклад в гривне выдали бы 200тыс грн при том что цены на все выросли в разы!
И что? Каким боком это к теме обсуждения которая сводится к оценке возврата вложенных средств, а не к вопросу стабильного курса выбранного инструмента инвестирования.
К слову по стабильности курса крипта, особенно биток - как раз проигрывают даже гривне. Это первый и главный минус "инвестирования" в крипту.
Raymond написав:Она тоже уже так думает что не надо было хранить
Хранить надо было, но не в украинском банке. Тогда при падении банка (что в Европе гораздо менее вероятно чем у нас) она бы получила все евро до последнего цента. А и к слову у евро тоже есть инфляция и со временем коммуналка дорожает.
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Что мешает повысить гарантированную сумму вклада: ФГВФЛ назвал главную проблему
Сейчас в случае ликвидации банка потребителям возвращают вклады до 200 000 грн
Размер гарантированной суммы возмещения вкладов не повысят, пока Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не вернет долги государству. Об этом заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут 21 мая в ходе представления результатов исследования о том, как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов.
"Когда речь идет о доверии к банковской системе, самый важный вопрос - это повышение гарантированной суммы вкладов. За последнее время заметно вырос общественный запрос на этот счет. Однако повышение гарантированной суммы невозможно без решения проблемы долгов Фонда перед государством", - сказала Светлана Рекрут.
Она напомнила, что в 2014-2017 годах Фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10-14% годовых.
V2 написав:Что мешает повысить гарантированную сумму вклада: ФГВФЛ назвал главную проблему
Сейчас в случае ликвидации банка потребителям возвращают вклады до 200 000 грн
Размер гарантированной суммы возмещения вкладов не повысят, пока Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не вернет долги государству. Об этом заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут 21 мая в ходе представления результатов исследования о том, как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов.
"Когда речь идет о доверии к банковской системе, самый важный вопрос - это повышение гарантированной суммы вкладов. За последнее время заметно вырос общественный запрос на этот счет. Однако повышение гарантированной суммы невозможно без решения проблемы долгов Фонда перед государством", - сказала Светлана Рекрут.
Она напомнила, что в 2014-2017 годах Фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10-14% годовых.
Мабуть є дюжина банок в Неньці Україні де можна тримати більше Фонду. Список великого Квестора і був саме таким.
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V2 написав:Что мешает повысить гарантированную сумму вклада: ФГВФЛ назвал главную проблему
Сейчас в случае ликвидации банка потребителям возвращают вклады до 200 000 грн
Размер гарантированной суммы возмещения вкладов не повысят, пока Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не вернет долги государству. Об этом заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут 21 мая в ходе представления результатов исследования о том, как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов.
"Когда речь идет о доверии к банковской системе, самый важный вопрос - это повышение гарантированной суммы вкладов. За последнее время заметно вырос общественный запрос на этот счет. Однако повышение гарантированной суммы невозможно без решения проблемы долгов Фонда перед государством", - сказала Светлана Рекрут.
Она напомнила, что в 2014-2017 годах Фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10-14% годовых.
Час показав, що в банках супостата пу можна було тримати більше Фонда. Будьмо чесними. Великий Квестор був правий.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.