|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:34
Квесторе_поверніться та не, просто пока не видать повышения суммы
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1186
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:05
ощАд, до гадалки не ходи (вже не одноразово були подібні кейси)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8404
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:40
Квесторе_поверніться написав: klug написав:
Тобто відсотки уже майже зрівнялися з сумою позики. З таким господарюванням і сам Фонд може самоліквідуватися.
МВФ нас не залишить в біді.
МВФ не дає грошей на відшкодування вкладника і організації на кшталт ФГВФО теж не кредитує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4400
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 543 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:41
Raymond написав:
А біткоїн то світова цифрова валюта, яку поки мало хто контролює.
Якщо вірити то випуск як емісія долара чи гривні чи іншої валюти неможливий, тому чим більше доларів будуть друкувати тим вище курс біткоїна!
или биткоин мировая цифровая пирамида - ну не тянет в таком виде на мировую валюту...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|214614
|
|
|50
|82850
|
|
|18
|21455
|
|