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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:34
Квесторе_поверніться та не, просто пока не видать повышения суммы
Кешбечные карты!
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:05
ощАд, до гадалки не ходи (вже не одноразово були подібні кейси)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:40
МВФ не дає грошей на відшкодування вкладника і організації на кшталт ФГВФО теж не кредитує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:41
или биткоин мировая цифровая пирамида - ну не тянет в таком виде на мировую валюту...
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:30
До чего дошел прогресс!
Сегодня закончился депозит в размере фонда. Позвонила в отделение с просьбой пролонгировать его. Девочки ответили, что без моего присутствия они не могут это сделать, т.к. в этом закончившимся договоре не стоит галочка в пункте "автопролонгация"
Но я сказала, что ехать в отделение мне не на чем, а пешком я не пойду.
Прошло минут 10, звонит мне начальник отделения и говорит, что он может сам подъехать ко мне домой с двумя оформленными экземплярами договора, чтобы я их подписала.
Я, конечно же, согласилась.
Вот такой сервис сейчас в наших банках!
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:34
lubopytnaya да, это уровень
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:06
lubopytnaya
А банком цим був Альберт Ейнштейн?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:23
Жадность и Отвага!
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