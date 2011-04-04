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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:34

Квесторе_поверніться та не, просто пока не видать повышения суммы
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:05

  Scholar написав:Это в каком банке такие фокусы происходят? https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/21/660799/


ощАд, до гадалки не ходи (вже не одноразово були подібні кейси)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:40

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тобто відсотки уже майже зрівнялися з сумою позики. З таким господарюванням і сам Фонд може самоліквідуватися.

МВФ нас не залишить в біді.

МВФ не дає грошей на відшкодування вкладника і організації на кшталт ФГВФО теж не кредитує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:41

  Raymond написав:
А біткоїн то світова цифрова валюта, яку поки мало хто контролює.
Якщо вірити то випуск як емісія долара чи гривні чи іншої валюти неможливий, тому чим більше доларів будуть друкувати тим вище курс біткоїна!


или биткоин мировая цифровая пирамида - ну не тянет в таком виде на мировую валюту...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:30

До чего дошел прогресс!

Сегодня закончился депозит в размере фонда. Позвонила в отделение с просьбой пролонгировать его. Девочки ответили, что без моего присутствия они не могут это сделать, т.к. в этом закончившимся договоре не стоит галочка в пункте "автопролонгация"
Но я сказала, что ехать в отделение мне не на чем, а пешком я не пойду.
Прошло минут 10, звонит мне начальник отделения и говорит, что он может сам подъехать ко мне домой с двумя оформленными экземплярами договора, чтобы я их подписала.
Я, конечно же, согласилась.
Вот такой сервис сейчас в наших банках! :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:34

lubopytnaya да, это уровень :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:06

lubopytnaya
А банком цим був Альберт Ейнштейн?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:23

  klug написав:lubopytnaya
А банком цим був Альберт Ейнштейн?

Пардон, не поняла Вашего вопроса.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 883884885886
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