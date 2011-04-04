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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:00
lubopytnaya написав: greenozon написав:
це який банк мадам дозвольте поцікавитись такий люксосовий сервіс V I P клієнтам пропонує?
Не банк, а лишь одно отделение так выпендривается.
Там начальник молодой и очень креативный
И небойсь живет дето в стороне Броваров
... делайте хоть что-нибудь!
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