И небойсь живет дето в стороне Броваров
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:00
И небойсь живет дето в стороне Броваров
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:24
Не знаю, где живет.
Но работает он в отделении на Большой Васильковской.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:34
lubopytnaya, і банка на А починається?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:36
Національний банк України планує надати дистанційний доступ до свого Кредитного реєстру. В умовах карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19, цей крок дозволить заявникам – населенню та юридичним особам – отримати інформацію з Кредитного реєстру Національного банку зручніше та швидше. Заявник зможе отримати інформацію через запит до пошукової системи Кредитного реєстру. Верифікація даних фізичної особи може здійснюватися за допомогою системи BankID Національного банку або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
+50грн !
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:32
Жадность и Отвага!
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