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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 884885886887
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:00

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:це який банк мадам дозвольте поцікавитись такий люксосовий сервіс V I P клієнтам пропонує?
8)

Не банк, а лишь одно отделение так выпендривается.
Там начальник молодой и очень креативный :D

И небойсь живет дето в стороне Броваров :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:24

  clientage написав:
  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:це який банк мадам дозвольте поцікавитись такий люксосовий сервіс V I P клієнтам пропонує?
8)

Не банк, а лишь одно отделение так выпендривается.
Там начальник молодой и очень креативный :D

И небойсь живет дето в стороне Броваров :)

Не знаю, где живет.
Но работает он в отделении на Большой Васильковской.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:34

lubopytnaya, і банка на А починається?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:36

Національний банк України планує надати дистанційний доступ до свого Кредитного реєстру. В умовах карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19, цей крок дозволить заявникам – населенню та юридичним особам – отримати інформацію з Кредитного реєстру Національного банку зручніше та швидше. Заявник зможе отримати інформацію через запит до пошукової системи Кредитного реєстру. Верифікація даних фізичної особи може здійснюватися за допомогою системи BankID Національного банку або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

https://bank.gov.ua/ua/news/all/otrimat ... stantsiyno
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:32

  Квесторе_поверніться написав:lubopytnaya, і банка на А починається?

На Б :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:47

Свіжа високоякісна аналітика по БСУ від НБУ

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 20.pdf?v=4
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:34

Для любителів дефолтів

В Аргентині третій рік триває рецесія, інфляція в 2019 році досягла 54%, в цьому році очікується на рівні 40%, більше третини населення живе за межею бідності. У травні аргентинські вкладники в очікуванні дефолту активно знімали долари зі своїх рахунків у місцевих банках, а курс долара до песо на неофіційному ринку вдвічі перевищив офіційний курс.
http://finbalance.com.ua/news/arhentina-dopustila-defolt-za-zovnishnimi-borhami---devyatiy-v-istori-krani
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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