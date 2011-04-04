И небойсь живет дето в стороне Броваров
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:00
И небойсь живет дето в стороне Броваров
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:24
Не знаю, где живет.
Но работает он в отделении на Большой Васильковской.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:34
lubopytnaya, і банка на А починається?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:36
Національний банк України планує надати дистанційний доступ до свого Кредитного реєстру. В умовах карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19, цей крок дозволить заявникам – населенню та юридичним особам – отримати інформацію з Кредитного реєстру Національного банку зручніше та швидше. Заявник зможе отримати інформацію через запит до пошукової системи Кредитного реєстру. Верифікація даних фізичної особи може здійснюватися за допомогою системи BankID Національного банку або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:32
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:47
Свіжа високоякісна аналітика по БСУ від НБУ
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:34
Для любителів дефолтів
В Аргентині третій рік триває рецесія, інфляція в 2019 році досягла 54%, в цьому році очікується на рівні 40%, більше третини населення живе за межею бідності. У травні аргентинські вкладники в очікуванні дефолту активно знімали долари зі своїх рахунків у місцевих банках, а курс долара до песо на неофіційному ринку вдвічі перевищив офіційний курс.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:07
На Б лише одна лишилась.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 16:13
Водителя выходит под карантин рассчитали?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 16:49
Тяжкі часи...хто нерухомість в аренду здає.
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