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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:29

  lubopytnaya написав:До чего дошел прогресс!

Сегодня закончился депозит в размере фонда. Позвонила в отделение с просьбой пролонгировать его. Девочки ответили, что без моего присутствия они не могут это сделать, т.к. в этом закончившимся договоре не стоит галочка в пункте "автопролонгация"
Но я сказала, что ехать в отделение мне не на чем, а пешком я не пойду.
Прошло минут 10, звонит мне начальник отделения и говорит, что он может сам подъехать ко мне домой с двумя оформленными экземплярами договора, чтобы я их подписала.
Я, конечно же, согласилась.
Вот такой сервис сейчас в наших банках! :wink:

Я думал прогресс это когда зашел в мобильное приложение и пролонгировал депозит, а подписал с помощью электронной цифровой подписью. А это не прогресс, дрочка с бумажками
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