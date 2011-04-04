lubopytnaya написав:До чего дошел прогресс!
Сегодня закончился депозит в размере фонда. Позвонила в отделение с просьбой пролонгировать его. Девочки ответили, что без моего присутствия они не могут это сделать, т.к. в этом закончившимся договоре не стоит галочка в пункте "автопролонгация"
Но я сказала, что ехать в отделение мне не на чем, а пешком я не пойду.
Прошло минут 10, звонит мне начальник отделения и говорит, что он может сам подъехать ко мне домой с двумя оформленными экземплярами договора, чтобы я их подписала.
Я, конечно же, согласилась.
Вот такой сервис сейчас в наших банках!
Я думал прогресс это когда зашел в мобильное приложение и пролонгировал депозит, а подписал с помощью электронной цифровой подписью. А это не прогресс, дрочка с бумажками