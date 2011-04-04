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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 23 тра, 2020 17:29
lubopytnaya написав:
До чего дошел прогресс!
Сегодня закончился депозит в размере фонда. Позвонила в отделение с просьбой пролонгировать его. Девочки ответили, что без моего присутствия они не могут это сделать, т.к. в этом закончившимся договоре не стоит галочка в пункте "автопролонгация"
Но я сказала, что ехать в отделение мне не на чем, а пешком я не пойду.
Прошло минут 10, звонит мне начальник отделения и говорит, что он может сам подъехать ко мне домой с двумя оформленными экземплярами договора, чтобы я их подписала.
Я, конечно же, согласилась.
Вот такой сервис сейчас в наших банках!
Я думал прогресс это когда зашел в мобильное приложение и пролонгировал депозит, а подписал с помощью электронной цифровой подписью. А это не прогресс, дрочка с бумажками
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:52
а НБУ думает, что восемь:
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:28
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:44
alex2013a90 написав: lubopytnaya написав:
До чего дошел прогресс!
Сегодня закончился депозит в размере фонда. Позвонила в отделение с просьбой пролонгировать его. Девочки ответили, что без моего присутствия они не могут это сделать, т.к. в этом закончившимся договоре не стоит галочка в пункте "автопролонгация"
Но я сказала, что ехать в отделение мне не на чем, а пешком я не пойду.
Прошло минут 10, звонит мне начальник отделения и говорит, что он может сам подъехать ко мне домой с двумя оформленными экземплярами договора, чтобы я их подписала.
Я, конечно же, согласилась.
Вот такой сервис сейчас в наших банках!
Я думал прогресс это когда зашел в мобильное приложение и пролонгировал депозит, а подписал с помощью электронной цифровой подписью. А это не прогресс, дрочка с бумажками
Начальник отделения это что, давеча карты мне домой привозил лично начальник Дирекции одного из банков (очень активно здесь обсуждаемых), оставил свои координаты и предложил звонить в случае необходимости. Теперь дело за председателями правлений банков, нечего им отсиживаться в огромных кабинетах, а надо идти в массы...
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VASH
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Додано: Нед 24 тра, 2020 03:13
ruvex написав: lubopytnaya написав:
Но я сказала, что ехать в отделение мне не на чем, а пешком я не пойду.
Водителя выходит под карантин рассчитали?
Нет, конечно!
Но он сейчас работает только 3 дня в неделю - пятница и понедельник у него выходной, т.к. он уезжает к пожилым родителям огороды копать.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Нед 24 тра, 2020 04:03
VASH написав:
Начальник отделения это что, давеча карты мне домой привозил лично начальник Дирекции одного из банков (очень активно здесь обсуждаемых), оставил свои координаты и предложил звонить в случае необходимости. Теперь дело за председателями правлений банков, нечего им отсиживаться в огромных кабинетах, а надо идти в массы...
Берем выше! Ждем теперь, к кому дядя Яша приедет
Жадность и Отвага!
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