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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:29

  lubopytnaya написав:До чего дошел прогресс!

Сегодня закончился депозит в размере фонда. Позвонила в отделение с просьбой пролонгировать его. Девочки ответили, что без моего присутствия они не могут это сделать, т.к. в этом закончившимся договоре не стоит галочка в пункте "автопролонгация"
Но я сказала, что ехать в отделение мне не на чем, а пешком я не пойду.
Прошло минут 10, звонит мне начальник отделения и говорит, что он может сам подъехать ко мне домой с двумя оформленными экземплярами договора, чтобы я их подписала.
Я, конечно же, согласилась.
Вот такой сервис сейчас в наших банках! :wink:

Я думал прогресс это когда зашел в мобильное приложение и пролонгировал депозит, а подписал с помощью электронной цифровой подписью. А это не прогресс, дрочка с бумажками
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:52

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:lubopytnaya, і банка на А починається?

На Б :D

На Б лише одна лишилась. :)

а НБУ думает, что восемь: :wink:

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Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:28

https://bank.gov.ua/ua/supervision/inst ... uspended=1
Тут кожна банка на А.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:44

  alex2013a90 написав:
  lubopytnaya написав:До чего дошел прогресс!

Сегодня закончился депозит в размере фонда. Позвонила в отделение с просьбой пролонгировать его. Девочки ответили, что без моего присутствия они не могут это сделать, т.к. в этом закончившимся договоре не стоит галочка в пункте "автопролонгация"
Но я сказала, что ехать в отделение мне не на чем, а пешком я не пойду.
Прошло минут 10, звонит мне начальник отделения и говорит, что он может сам подъехать ко мне домой с двумя оформленными экземплярами договора, чтобы я их подписала.
Я, конечно же, согласилась.
Вот такой сервис сейчас в наших банках! :wink:

Я думал прогресс это когда зашел в мобильное приложение и пролонгировал депозит, а подписал с помощью электронной цифровой подписью. А это не прогресс, дрочка с бумажками

Начальник отделения это что, давеча карты мне домой привозил лично начальник Дирекции одного из банков (очень активно здесь обсуждаемых), оставил свои координаты и предложил звонить в случае необходимости. Теперь дело за председателями правлений банков, нечего им отсиживаться в огромных кабинетах, а надо идти в массы...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 03:13

  ruvex написав:
  lubopytnaya написав:Но я сказала, что ехать в отделение мне не на чем, а пешком я не пойду.

Водителя выходит под карантин рассчитали?

Нет, конечно!
Но он сейчас работает только 3 дня в неделю - пятница и понедельник у него выходной, т.к. он уезжает к пожилым родителям огороды копать.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 04:03

  VASH написав: Начальник отделения это что, давеча карты мне домой привозил лично начальник Дирекции одного из банков (очень активно здесь обсуждаемых), оставил свои координаты и предложил звонить в случае необходимости. Теперь дело за председателями правлений банков, нечего им отсиживаться в огромных кабинетах, а надо идти в массы...

Берем выше! Ждем теперь, к кому дядя Яша приедет :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:42

народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Nazarkino написав:народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?:
Ну відповідальність в будь якому разі на вас, але як на мене - а чом би й ні. Я на фонд орієнтуюся там, де можна погусарити (вже майже немає де), а в інших випадках - управляйте фінансами так, ніби не існує ніякого фонду.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:01

Faceless погусарити я так розумію це банк з низовими показниками,чи помиляюсь
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:22

  Nazarkino написав:народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?:

Вы бы банк назвали.

Но в общем - сейчас депо потеряли смысл. Проще держать на текущих счетах с аналогичными ставками, и снятием в любой момент без потери процентов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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