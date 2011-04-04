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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:38

  Nazarkino написав:народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?:


є ще 12-13,5%
відкривайте на рік і спокійно січете %
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:45

  Вкладчик1234 написав:
  Nazarkino написав:народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?:

Вы бы банк назвали.

Но в общем - сейчас депо потеряли смысл. Проще держать на текущих счетах с аналогичными ставками, и снятием в любой момент без потери процентов


% застовбовані ще за старих часів,банк ТАС
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:46

  jump написав:
  Nazarkino написав:народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?:


є ще 12-13,5%
відкривайте на рік і спокійно січете %


згоден,а 18 ще краще :),а хто ще роздає 13-13,5 серед адекватних банків
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:51

  Nazarkino написав:
  jump написав:
  Nazarkino написав:народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?:


є ще 12-13,5%
відкривайте на рік і спокійно січете %


згоден,а 18 ще краще :),а хто ще роздає 13-13,5 серед адекватних банків

банк порошка? 10 річки?
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:52

  Вкладчик1234 написав:
  Nazarkino написав:народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?:

Вы бы банк назвали.

Но в общем - сейчас депо потеряли смысл. Проще держать на текущих счетах с аналогичными ставками, и снятием в любой момент без потери процентов

Противная особенность текущего(бессрочного) вклада, шо ставку могут менять када захотят, хоть каждые 10дн (по ДКБО некоторых банок)
А депоставки фиксируются на весь срок депозита. Др. дело, шо столбовых банок все меньше и меньше
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:56

jump

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:14

  Nazarkino написав:народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?:

подвiйний ризик,
гривня та Фодн +,
це часом не Приват з його 250К для +1% до депо?
Якщо так, то можна

Але я би для хеджа вiдкрив би два депозита по 5куе в двох iнших банках
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:22

  Nazarkino написав:Faceless погусарити я так розумію це банк з низовими показниками,чи помиляюсь

Погусарити - це банк з високими ставками. А такі зазвичай у невеликих і стрьомних банків. Але наразі й такі знайти важко
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:55

  jump написав:
  Nazarkino написав:народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?:


є ще 12-13,5%
відкривайте на рік і спокійно січете %

тут ще можна подумати (але через ІБ обов'язково)
https://forward-bank.com/deposits/online/
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