Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 24 тра, 2020 19:38
є ще 12-13,5%
відкривайте на рік і спокійно січете %
jump
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:45
Вкладчик1234 написав:
Вы бы банк назвали.
Но в общем - сейчас депо потеряли смысл. Проще держать на текущих счетах с аналогичными ставками, и снятием в любой момент без потери процентов
% застовбовані ще за старих часів,банк ТАС
Nazarkino
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:46
jump написав:
є ще 12-13,5%
відкривайте на рік і спокійно січете %
згоден,а 18 ще краще
,а хто ще роздає 13-13,5 серед адекватних банків
Nazarkino
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:51
Nazarkino написав: jump написав:
є ще 12-13,5%
відкривайте на рік і спокійно січете %
згоден,а 18 ще краще
,а хто ще роздає 13-13,5 серед адекватних банків
банк порошка? 10 річки?
jump
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:52
Вкладчик1234 написав:
Вы бы банк назвали.
Но в общем - сейчас депо потеряли смысл. Проще держать на текущих счетах с аналогичными ставками, и снятием в любой момент без потери процентов
Противная особенность текущего(бессрочного) вклада, шо ставку могут менять када захотят, хоть каждые 10дн (по ДКБО некоторых банок)
А депоставки фиксируются на весь срок депозита. Др. дело, шо столбовых банок все меньше и меньше
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:56
Nazarkino
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:14
подвiйний ризик,
гривня та Фодн +,
це часом не Приват з його 250К для +1% до депо?
Якщо так, то можна
Але я би для хеджа вiдкрив би два депозита по 5куе в двох iнших банках
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:22
Nazarkino написав: Faceless
погусарити я так розумію це банк з низовими показниками,чи помиляюсь
Погусарити - це банк з високими ставками. А такі зазвичай у невеликих і стрьомних банків. Але наразі й такі знайти важко
Faceless
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:55
jump написав:
є ще 12-13,5%
відкривайте на рік і спокійно січете %
тут ще можна подумати (але через ІБ обов'язково)
https://forward-bank.com/deposits/online/
greenozon
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