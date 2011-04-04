|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 тра, 2020 00:19
sandrohurov
можна без карт, просто стати клієнтом банку і занести гроші в торбі на поточний рахунок
а вже потім за філіжанкою кави в ІБ банку відкрити онлайн депозит
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8445
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 01:45
greenozon написав:sandrohurov
занести гроші в торбі на поточний рахунок
Но занести не на обычный поточный, а на "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговання депозитних програм"
Это единственный счет, где нет комиссий и ограничений при снятии налички.
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4145
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1261 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 тра, 2020 08:23
lubopytnaya написав:Это единственный счет, где нет комиссий и ограничений при снятии налички.
Уже и там есть комиссия, как в обычном поточном
.......
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1743
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 09:04
Boundless написав:
lubopytnaya написав:Это единственный счет, где нет комиссий и ограничений при снятии налички.
Уже и там есть комиссия, как в обычном поточном
А сколько комиссия?
-
sandrohurov
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 15.12.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:10
Boundless написав:
lubopytnaya написав:Это единственный счет, где нет комиссий и ограничений при снятии налички.
Уже и там есть комиссия, как в обычном поточном
Для тела депозита и %% комиссии нет
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2497
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:59
Shaman написав: Raymond написав:
А біткоїн то світова цифрова валюта, яку поки мало хто контролює.
Якщо вірити то випуск як емісія долара чи гривні чи іншої валюти неможливий, тому чим більше доларів будуть друкувати тим вище курс біткоїна!
или биткоин мировая цифровая пирамида - ну не тянет в таком виде на мировую валюту...
я вас не призываю влезать в биткоин, а просто спрашивал может кто знает как покупать и продавать лучше и безопастно, какие + и - с которыми сталкивался?
и вообще мир идет к цыфре и электронным деньгам очень быстро.
может это и пирамида, да в нас вся жизнь пирамида, особенно в Украине.
Конечно там где больше риск , там возможна больше прибыль но и потери тоже.
Я думаю что биткоины в данное время безопастнее чем вкладываются многие люди в новое строительство на этапе стройки.
Ну и наши банки с такими маленькими % уже не оправдывают риски , особенно после того как Аргентина в дефолте, там помоему между Украиной и Аргентиной 3-4 страны, и дальше наша очередь может быть. Хотя надеюсь что внутри странны все же людям будут выдавать свои личные деньги, хоть бы с лимитами , чтобы на жизнь хватило.
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:01
Криптовалюты , рынок криптовалют
Raymond написав:
я вас не призываю влезать в биткоин, а просто спрашивал может кто знает как покупать и продавать лучше и безопастно, какие + и - с которыми сталкивался?
и вообще мир идет к цыфре и электронным деньгам очень быстро.
может это и пирамида, да в нас вся жизнь пирамида, особенно в Украине.
Конечно там где больше риск , там возможна больше прибыль но и потери тоже.
Я думаю что биткоины в данное время безопастнее чем вкладываются многие люди в новое строительство на этапе стройки.
Ну и наши банки с такими маленькими % уже не оправдывают риски , особенно после того как Аргентина в дефолте, там помоему между Украиной и Аргентиной 3-4 страны, и дальше наша очередь может быть. Хотя надеюсь что внутри странны все же людям будут выдавать свои личные деньги, хоть бы с лимитами , чтобы на жизнь хватило.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28658
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1935 раз.
- Подякували: 2115 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|214672
|
|
|50
|82882
|
|
|18
|21465
|
|