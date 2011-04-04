Додано: Пон 25 тра, 2020 12:59

Shaman написав: Raymond написав:

А біткоїн то світова цифрова валюта, яку поки мало хто контролює.

Якщо вірити то випуск як емісія долара чи гривні чи іншої валюти неможливий, тому чим більше доларів будуть друкувати тим вище курс біткоїна! А біткоїн то світова цифрова валюта, яку поки мало хто контролює.Якщо вірити то випуск як емісія долара чи гривні чи іншої валюти неможливий, тому чим більше доларів будуть друкувати тим вище курс біткоїна!



или биткоин мировая цифровая пирамида - ну не тянет в таком виде на мировую валюту... или биткоин мировая цифровая пирамида - ну не тянет в таком виде на мировую валюту...

я вас не призываю влезать в биткоин, а просто спрашивал может кто знает как покупать и продавать лучше и безопастно, какие + и - с которыми сталкивался?и вообще мир идет к цыфре и электронным деньгам очень быстро.может это и пирамида, да в нас вся жизнь пирамида, особенно в Украине.Конечно там где больше риск , там возможна больше прибыль но и потери тоже.Я думаю что биткоины в данное время безопастнее чем вкладываются многие люди в новое строительство на этапе стройки.Ну и наши банки с такими маленькими % уже не оправдывают риски , особенно после того как Аргентина в дефолте, там помоему между Украиной и Аргентиной 3-4 страны, и дальше наша очередь может быть. Хотя надеюсь что внутри странны все же людям будут выдавать свои личные деньги, хоть бы с лимитами , чтобы на жизнь хватило.