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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 888889890891>
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:19

sandrohurov
можна без карт, просто стати клієнтом банку і занести гроші в торбі на поточний рахунок :)
а вже потім за філіжанкою кави в ІБ банку відкрити онлайн депозит
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 01:45

  greenozon написав:sandrohurov
занести гроші в торбі на поточний рахунок :)

Но занести не на обычный поточный, а на "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговання депозитних програм"
Это единственный счет, где нет комиссий и ограничений при снятии налички.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 08:23

Re: Байки про банки і не тільки....

lubopytnaya написав:Это единственный счет, где нет комиссий и ограничений при снятии налички.

Уже и там есть комиссия, как в обычном поточном
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:04

  Boundless написав:
lubopytnaya написав:Это единственный счет, где нет комиссий и ограничений при снятии налички.

Уже и там есть комиссия, как в обычном поточном

А сколько комиссия?
sandrohurov
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:10

  Boundless написав:
lubopytnaya написав:Это единственный счет, где нет комиссий и ограничений при снятии налички.

Уже и там есть комиссия, как в обычном поточном

Для тела депозита и %% комиссии нет
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:59

  Shaman написав:
  Raymond написав:
А біткоїн то світова цифрова валюта, яку поки мало хто контролює.
Якщо вірити то випуск як емісія долара чи гривні чи іншої валюти неможливий, тому чим більше доларів будуть друкувати тим вище курс біткоїна!


или биткоин мировая цифровая пирамида - ну не тянет в таком виде на мировую валюту...


я вас не призываю влезать в биткоин, а просто спрашивал может кто знает как покупать и продавать лучше и безопастно, какие + и - с которыми сталкивался?
и вообще мир идет к цыфре и электронным деньгам очень быстро.
может это и пирамида, да в нас вся жизнь пирамида, особенно в Украине.
Конечно там где больше риск , там возможна больше прибыль но и потери тоже.
Я думаю что биткоины в данное время безопастнее чем вкладываются многие люди в новое строительство на этапе стройки.
Ну и наши банки с такими маленькими % уже не оправдывают риски , особенно после того как Аргентина в дефолте, там помоему между Украиной и Аргентиной 3-4 страны, и дальше наша очередь может быть. Хотя надеюсь что внутри странны все же людям будут выдавать свои личные деньги, хоть бы с лимитами , чтобы на жизнь хватило.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:01

  Raymond написав:я вас не призываю влезать в биткоин, а просто спрашивал может кто знает как покупать и продавать лучше и безопастно, какие + и - с которыми сталкивался?
и вообще мир идет к цыфре и электронным деньгам очень быстро.
может это и пирамида, да в нас вся жизнь пирамида, особенно в Украине.
Конечно там где больше риск , там возможна больше прибыль но и потери тоже.
Я думаю что биткоины в данное время безопастнее чем вкладываются многие люди в новое строительство на этапе стройки.
Ну и наши банки с такими маленькими % уже не оправдывают риски , особенно после того как Аргентина в дефолте, там помоему между Украиной и Аргентиной 3-4 страны, и дальше наша очередь может быть. Хотя надеюсь что внутри странны все же людям будут выдавать свои личные деньги, хоть бы с лимитами , чтобы на жизнь хватило.

Криптовалюты , рынок криптовалют
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:43

Козак-характерник
спасибо :)
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  sandrohurov написав:А не подскажете случайно какой минимальный набор карт надо тут иметь чтоб онлайн депо открывать?

КоКокарту жовту і можна ще карту виплат (Простір).
В Фарсі можна працювати дистанційно через інтернет банк.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:40

Це шо собі ці сєпари дозволяють?
Від супостата пу поступила команда активізувати роботу? :mrgreen:
https://kurs.com.ua/novost/179465-smolii-gotovitsja-k-otstavke-kto-vozglavit-nbu
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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