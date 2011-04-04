sandrohurov
можна без карт, просто стати клієнтом банку і занести гроші в торбі на поточний рахунок
а вже потім за філіжанкою кави в ІБ банку відкрити онлайн депозит
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 тра, 2020 00:19
sandrohurov
можна без карт, просто стати клієнтом банку і занести гроші в торбі на поточний рахунок
а вже потім за філіжанкою кави в ІБ банку відкрити онлайн депозит
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 25 тра, 2020 01:45
Но занести не на обычный поточный, а на "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговання депозитних програм"
Это единственный счет, где нет комиссий и ограничений при снятии налички.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 25 тра, 2020 08:23
Re: Байки про банки і не тільки....
Уже и там есть комиссия, как в обычном поточном
.......
Додано: Пон 25 тра, 2020 09:04
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:10
Для тела депозита и %% комиссии нет
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:59
я вас не призываю влезать в биткоин, а просто спрашивал может кто знает как покупать и продавать лучше и безопастно, какие + и - с которыми сталкивался?
и вообще мир идет к цыфре и электронным деньгам очень быстро.
может это и пирамида, да в нас вся жизнь пирамида, особенно в Украине.
Конечно там где больше риск , там возможна больше прибыль но и потери тоже.
Я думаю что биткоины в данное время безопастнее чем вкладываются многие люди в новое строительство на этапе стройки.
Ну и наши банки с такими маленькими % уже не оправдывают риски , особенно после того как Аргентина в дефолте, там помоему между Украиной и Аргентиной 3-4 страны, и дальше наша очередь может быть. Хотя надеюсь что внутри странны все же людям будут выдавать свои личные деньги, хоть бы с лимитами , чтобы на жизнь хватило.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:01
Криптовалюты , рынок криптовалют
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:22
Re: Байки про банки і не тільки....
КоКокарту жовту і можна ще карту виплат (Простір).
В Фарсі можна працювати дистанційно через інтернет банк.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:40
Це шо собі ці сєпари дозволяють?
Від супостата пу поступила команда активізувати роботу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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