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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:50
Если бы команда была от пу - то Рожкова уже была бы на месте Смолия
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:36
Смолія пресують, але, поки, як на мене, він єдиний острівок професійності та незалежності у "Вечірньому кварталі".
Сподіваюсь, вистоїть.
Його відставка може лунати як вказівник - "з гривні - геть".
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Додано: Пон 25 тра, 2020 17:44
cєпарський сайт - запускають брудних качок
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:20
Вкладчик1234 написав:
Если бы команда была от пу - то Рожкова уже была бы на месте Смолия
Яків і Катерина одна команда.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:54
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:25
Юристы приват банка, назначенные в прошлом году в наблюдательный совет, оспаривают смену руководства... "казалось бы, причем здесь лужков"
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