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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:50
Если бы команда была от пу - то Рожкова уже была бы на месте Смолия
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:36
Смолія пресують, але, поки, як на мене, він єдиний острівок професійності та незалежності у "Вечірньому кварталі".
Сподіваюсь, вистоїть.
Його відставка може лунати як вказівник - "з гривні - геть".
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Додано: Пон 25 тра, 2020 17:44
cєпарський сайт - запускають брудних качок
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:20
Вкладчик1234 написав:
Если бы команда была от пу - то Рожкова уже была бы на месте Смолия
Яків і Катерина одна команда.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:54
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:25
Юристы приват банка, назначенные в прошлом году в наблюдательный совет, оспаривают смену руководства... "казалось бы, причем здесь лужков"
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:18
Вкладчик1234 написав:
Если бы команда была от пу - то Рожкова уже была бы на месте Смолия
Рожковська із банди ВАГ
ще ті схематозники
На місці дядЯші я б її давно вигнав мітлою/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:45
У січні-квітні 2020 року чистий прибуток українських банків становив 25,2 мільярдів гривень - це на 39,2% більше, ніж за аналогічний період 2019 року (18,1 млрд грн).
Про це свідчать дані Нацбанку.
Повідомляється, що у квітні банки отримали 9,2 млрд грн прибутку у порівнянні з січнем-березнем цього року.
За 4 місяці року доходи банків зросли на 16,8% - до 90 млрд грн, а витрати - збільшились майже на 10% до 64,8 млрд грн.
Прибуток українських банків у січні-березні 2020 року становив 15,97 млрд грн - це на 23,8% більше ніж за аналогічний період минулого року (12,9 млрд грн).
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