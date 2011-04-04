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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 888889890891
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:50

  Квесторе_поверніться написав:Це шо собі ці сєпари дозволяють?
Від супостата пу поступила команда активізувати роботу? :mrgreen:
https://kurs.com.ua/novost/179465-smolii-gotovitsja-k-otstavke-kto-vozglavit-nbu

Если бы команда была от пу - то Рожкова уже была бы на месте Смолия :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:36

Смолія пресують, але, поки, як на мене, він єдиний острівок професійності та незалежності у "Вечірньому кварталі".
Сподіваюсь, вистоїть.
Його відставка може лунати як вказівник - "з гривні - геть".
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:44

  Квесторе_поверніться написав:Це шо собі ці сєпари дозволяють?
Від супостата пу поступила команда активізувати роботу? :mrgreen:
https://kurs.com.ua/novost/179465-smolii-gotovitsja-k-otstavke-kto-vozglavit-nbu


cєпарський сайт - запускають брудних качок 8)
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:20

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це шо собі ці сєпари дозволяють?
Від супостата пу поступила команда активізувати роботу? :mrgreen:
https://kurs.com.ua/novost/179465-smolii-gotovitsja-k-otstavke-kto-vozglavit-nbu

Если бы команда была от пу - то Рожкова уже была бы на месте Смолия :)

Яків і Катерина одна команда.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:54

Людей вуйця Бєні проганяють з Центренерго
http://finbalance.com.ua/news/sud-dozvoliv-fondu-derzhmayna-zminiti-kerivnitstvo-tsentrenerho
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:25

  Квесторе_поверніться написав:Людей вуйця Бєні проганяють з Центренерго
http://finbalance.com.ua/news/sud-dozvoliv-fondu-derzhmayna-zminiti-kerivnitstvo-tsentrenerho

Юристы приват банка, назначенные в прошлом году в наблюдательный совет, оспаривают смену руководства... "казалось бы, причем здесь лужков" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:18

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це шо собі ці сєпари дозволяють?
Від супостата пу поступила команда активізувати роботу? :mrgreen:
https://kurs.com.ua/novost/179465-smolii-gotovitsja-k-otstavke-kto-vozglavit-nbu

Если бы команда была от пу - то Рожкова уже была бы на месте Смолия :)


Рожковська із банди ВАГ
ще ті схематозники

На місці дядЯші я б її давно вигнав мітлою
/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:45

У січні-квітні 2020 року чистий прибуток українських банків становив 25,2 мільярдів гривень - це на 39,2% більше, ніж за аналогічний період 2019 року (18,1 млрд грн).

Про це свідчать дані Нацбанку.

Повідомляється, що у квітні банки отримали 9,2 млрд грн прибутку у порівнянні з січнем-березнем цього року.

За 4 місяці року доходи банків зросли на 16,8% - до 90 млрд грн, а витрати - збільшились майже на 10% до 64,8 млрд грн.



Прибуток українських банків у січні-березні 2020 року становив 15,97 млрд грн - це на 23,8% більше ніж за аналогічний період минулого року (12,9 млрд грн).
jump
 
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