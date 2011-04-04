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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:35
Raymond написав: Shaman написав: Raymond написав:
А біткоїн то світова цифрова валюта, яку поки мало хто контролює.
Якщо вірити то випуск як емісія долара чи гривні чи іншої валюти неможливий, тому чим більше доларів будуть друкувати тим вище курс біткоїна!
или биткоин мировая цифровая пирамида - ну не тянет в таком виде на мировую валюту...
я вас не призываю влезать в биткоин, а просто спрашивал может кто знает как покупать и продавать лучше и безопастно, какие + и - с которыми сталкивался?
и вообще мир идет к цыфре и электронным деньгам очень быстро.
может это и пирамида, да в нас вся жизнь пирамида, особенно в Украине.
Конечно там где больше риск , там возможна больше прибыль но и потери тоже.
...
а я не отговариваю)))
просто давайте называть биток цифровым активом - а на статус мировой валюты он не тянет;)
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Shaman
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:11
А може біток - це топка, де має палати надмірна ліквідність з усіляких КУЄ всесвітніх?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:27
Комрады - если на розетке продавец розетка и оплачивать на НП то будет перевод нала или норм оплатится кредиткой?
Если заказать на Укрпочту - никто не знает как там проходит по терминалу купленное на розетке у розетки?
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mephala
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:38
mephala написав:
Комрады - если на розетке продавец розетка и оплачивать на НП то будет перевод нала или норм оплатится кредиткой?
Если заказать на Укрпочту - никто не знает как там проходит по терминалу купленное на розетке у розетки?
Для карточек вроде нет никаких ограничений
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Scholar
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:44
Scholar написав: mephala написав:
Комрады - если на розетке продавец розетка и оплачивать на НП то будет перевод нала или норм оплатится кредиткой?
Если заказать на Укрпочту - никто не знает как там проходит по терминалу купленное на розетке у розетки?
Для карточек вроде нет никаких ограничений
имелось ввиду пройдет п2п или покупкой.
и если покупкой - то какой МСС тоже было бы интересно.
4% комиса заплатить как то не интересно.
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mephala
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