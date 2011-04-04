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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 889890891892
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:35

  Raymond написав:
  Shaman написав:
  Raymond написав:
А біткоїн то світова цифрова валюта, яку поки мало хто контролює.
Якщо вірити то випуск як емісія долара чи гривні чи іншої валюти неможливий, тому чим більше доларів будуть друкувати тим вище курс біткоїна!


или биткоин мировая цифровая пирамида - ну не тянет в таком виде на мировую валюту...


я вас не призываю влезать в биткоин, а просто спрашивал может кто знает как покупать и продавать лучше и безопастно, какие + и - с которыми сталкивался?
и вообще мир идет к цыфре и электронным деньгам очень быстро.
может это и пирамида, да в нас вся жизнь пирамида, особенно в Украине.
Конечно там где больше риск , там возможна больше прибыль но и потери тоже.
...


а я не отговариваю)))
просто давайте называть биток цифровым активом - а на статус мировой валюты он не тянет;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:11

Re: Байки про банки і не тільки....

А може біток - це топка, де має палати надмірна ліквідність з усіляких КУЄ всесвітніх?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Комрады - если на розетке продавец розетка и оплачивать на НП то будет перевод нала или норм оплатится кредиткой?
Если заказать на Укрпочту - никто не знает как там проходит по терминалу купленное на розетке у розетки?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:38

  mephala написав:Комрады - если на розетке продавец розетка и оплачивать на НП то будет перевод нала или норм оплатится кредиткой?
Если заказать на Укрпочту - никто не знает как там проходит по терминалу купленное на розетке у розетки?


Для карточек вроде нет никаких ограничений
Scholar
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:44

  Scholar написав:
  mephala написав:Комрады - если на розетке продавец розетка и оплачивать на НП то будет перевод нала или норм оплатится кредиткой?
Если заказать на Укрпочту - никто не знает как там проходит по терминалу купленное на розетке у розетки?


Для карточек вроде нет никаких ограничений


имелось ввиду пройдет п2п или покупкой.
и если покупкой - то какой МСС тоже было бы интересно.
4% комиса заплатить как то не интересно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день.

Интересует счет в евро с возможностью свободного снятия и пополнения. Но чтобы не было никаких плат за обслуживание и т.д. Или дополнительных счетов в грн.

Пока нашел в ОТР "Ощадний банківський вклад з щомісячною виплатою процентів «Зручні гроші плюс» (з вільним зняттям та поповненням)". 0.01 % - совсем скучно.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:Но чтобы не было никаких плат за обслуживание и т.д. Или дополнительных счетов в грн.


зазвичай грн рахунок - must have
(мій досвід із декількох банків)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:57

  Investor_K написав:Добрый день.

Интересует счет в евро с возможностью свободного снятия и пополнения. Но чтобы не было никаких плат за обслуживание и т.д. Или дополнительных счетов в грн.

Пока нашел в ОТР "Ощадний банківський вклад з щомісячною виплатою процентів «Зручні гроші плюс» (з вільним зняттям та поповненням)". 0.01 % - совсем скучно.

У конкорда есть виртуальная карта. Вроде было 3%, если ничего не поменялось.
Онлайн-обмен и внутри банка работает без комиса. Можно приспособиться и полностью бесплатно, если взять карты с правильными тарифами.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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