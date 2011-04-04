|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44
Investor_K написав:
Добрый день.
Интересует счет в евро с возможностью свободного снятия и пополнения. Но чтобы не было никаких плат за обслуживание и т.д. Или дополнительных счетов в грн.
ПУМБ всекарта в евро
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 662
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:13
vitaliy_berdinskikh написав: Investor_K написав:
Добрый день.
Интересует счет в евро с возможностью свободного снятия и пополнения. Но чтобы не было никаких плат за обслуживание и т.д. Или дополнительных счетов в грн.
ПУМБ всекарта в евро
Мій банк, карта під депо, нал ходить без комісій, 7 грн лише за СМС яке можна відключити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33587
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1679 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:15
Investor_K написав: Stringer написав:
Это по доллару, по евро или ноль, или около того.
Самый жирный процент даёт ощадбанк на мз - аж 0,25%
Мобільні заощадження. Там есть какие то дополнительные оплаты\комиссии или счета в гривне?
Ні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33587
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1679 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|214691
|
|
|50
|82899
|
|
|18
|21469
|
|