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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 890891892893
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44

  Investor_K написав:Добрый день.

Интересует счет в евро с возможностью свободного снятия и пополнения. Но чтобы не было никаких плат за обслуживание и т.д. Или дополнительных счетов в грн.


ПУМБ всекарта в евро
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Investor_K написав:Добрый день.

Интересует счет в евро с возможностью свободного снятия и пополнения. Но чтобы не было никаких плат за обслуживание и т.д. Или дополнительных счетов в грн.


ПУМБ всекарта в евро

Мій банк, карта під депо, нал ходить без комісій, 7 грн лише за СМС яке можна відключити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:15

  Investor_K написав:
  Stringer написав:Это по доллару, по евро или ноль, или около того.
Самый жирный процент даёт ощадбанк на мз - аж 0,25%


Мобільні заощадження. Там есть какие то дополнительные оплаты\комиссии или счета в гривне?

Ні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:15

Re: Байки про банки і не тільки....

Интервью | Пока дубинские во власти, не инвестируйте в Украине ничего. Интервью с Валерией Гонтаревой
https://finance.liga.net/ekonomika/inte ... gontarevoy
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Сейчас набегут дубинские и расскажут как воровка не права по жизни.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 663
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