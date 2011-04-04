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Интересует счет в евро с возможностью свободного снятия и пополнения. Но чтобы не было никаких плат за обслуживание и т.д. Или дополнительных счетов в грн.
ПУМБ всекарта в евро
Мій банк, карта під депо, нал ходить без комісій, 7 грн лише за СМС яке можна відключити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Stringer написав:Это по доллару, по евро или ноль, или около того. Самый жирный процент даёт ощадбанк на мз - аж 0,25%
Мобільні заощадження. Там есть какие то дополнительные оплаты\комиссии или счета в гривне?
Ні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.