ПУМБ всекарта в евро
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44
ПУМБ всекарта в евро
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:13
Мій банк, карта під депо, нал ходить без комісій, 7 грн лише за СМС яке можна відключити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:15
Ні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:15
Re: Байки про банки і не тільки....
Интервью | Пока дубинские во власти, не инвестируйте в Украине ничего. Интервью с Валерией Гонтаревой
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Сейчас набегут дубинские и расскажут как воровка не права по жизни.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:13
Обоэ рябоэ
Додано: Чет 28 тра, 2020 20:00
НБУ і БС нормально працюють поки...це все люди з команди тітоньки Го.
Криза буде з бізнесу поступово розростатися і на фінансовий сектор.
А це вже буде не модельований а справжній стрес тест БС.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:32
НБУ: Вперше з березня немає відтоку строкових валютних депоз
У Нацбанку заявили, що в травні 2020-го обсяги строкових гривневих депозитів і валютних коштів населення практично не змінилися.
Про це повідомляє регулятор.
У травні вартість нових строкових гривневих вкладів продовжувала знижуватися, як і раніше, найбільш помітно за короткостроковими депозитами.
Темпи відтоку валютних коштів залишаються нижчими, ніж під час криз 2008 і 2014 років. І вперше з березня не відбувається відтік строкових валютних депозитів. Гривневі кошти населення в травні перевищують рівень, що спостерігався до початку відтоку в березні.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:21
jump ну пока столбики актуальны они конечно могут успешно рапортовать, а вот что будет потом
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:03
вже в грудні (за 6 місяців) буде багато знаків запитань...
+50грн !
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