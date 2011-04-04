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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:09
Ось і за Олежиком кутузка заплакала
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:18
Нет, это дяди Яши и бабы Леры приходят и уходят, а Екатерина - это лицо прозрачности и успешных реформ НБУ и БС Украины. Да и свою руководящую должность она уже получила после банкротства сотни кубиков-кубышек. А боится ее укроолигарховорье из-за нежелания возвращать деньги вкладчикам лопнувших банков за счет своего имущества и оффшорных счетов. Особенно на фоне того, что НБУ теперь действительно независимая структура от укроолигарховорья. Очень надеюсь, что времена комендантов майдана, безвозвратно наливавших ярды зеленых палким революционерам класса "Беня" навсегда безвозвратно прошли.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:43
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:56
Re: Байки про банки і не тільки....
посміхнуло
имя Рожковой фигурирует как минимум в пяти уголовных производствах: по факту хищения денежных средств должностными лицами ПАО "Платинум-Банк" (№12015100000000334); по факту вывода активов и высоколиквидного залогового имущества из ПАО "Михайловский" на ООО ФК "Плеяда" с последующей переуступкой прав требования на компанию ООО ФК "Фагор" (№42016000000000558); по факту вывода акционерами ПАО "Михайловский" денежных средств на сумму 280 млн. грн. под залог 94,67 га незаконно отчужденных у государства земель на подконтрольную акционерами компанию (№42016000000000597) и факту злоупотребления служебным положением №52017000000000096. В рамках последнего уголовного дела детективами НАБУ был проведен обыск в Нацбанке, во время которого было изъято множество материалов, документов, электронных переписок Рожковой.
а ось тут у нас воровка записана на аудіо
ну і незадекларований будиночок на 1 000 000 $
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:18
Re: Байки про банки і не тільки....
За полгода доля учреждений, ожидающих ухудшения состояния финсектора подскочила с 4% до 71%.
В Украине растет доля финансовых учреждений, которые ожидают ухудшения финансового сектора в следующие полгода (в ноябре было 4%, сейчас - 71%). Об этом свидетельствует опрос Национального банка в мае.
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