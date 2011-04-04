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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 891892893894
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:09

Ось і за Олежиком кутузка заплакала
http://finbalance.com.ua/news/apelyatsiyna-palata-vaks-zaochno-areshtuvala-bakhmatyuka
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:18

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це шо собі ці сєпари дозволяють?
Від супостата пу поступила команда активізувати роботу? :mrgreen:
https://kurs.com.ua/novost/179465-smolii-gotovitsja-k-otstavke-kto-vozglavit-nbu

Если бы команда была от пу - то Рожкова уже была бы на месте Смолия :)

Рожковська із банди ВАГ
ще ті схематозники

На місці дядЯші я б її давно вигнав мітлою
/viewtopic.php?p=4928337#p4928337

Нет, это дяди Яши и бабы Леры приходят и уходят, а Екатерина - это лицо прозрачности и успешных реформ НБУ и БС Украины. Да и свою руководящую должность она уже получила после банкротства сотни кубиков-кубышек. А боится ее укроолигарховорье из-за нежелания возвращать деньги вкладчикам лопнувших банков за счет своего имущества и оффшорных счетов. Особенно на фоне того, что НБУ теперь действительно независимая структура от укроолигарховорья. Очень надеюсь, что времена комендантов майдана, безвозвратно наливавших ярды зеленых палким революционерам класса "Беня" навсегда безвозвратно прошли.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:43

  omb написав:jump ну пока столбики актуальны они конечно могут успешно рапортовать, а вот что будет потом :)


не переймайтесь.
й так на даний момент непогано
пірнемо під 10% - буде уже не так приємно....
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  Аlександр написав:а Екатерина - это лицо прозрачности и успешных реформ НБУ и БС Украины. Да и свою руководящую должность она уже получила после банкротства сотни кубиков-кубышек.


посміхнуло :)


имя Рожковой фигурирует как минимум в пяти уголовных производствах: по факту хищения денежных средств должностными лицами ПАО "Платинум-Банк" (№12015100000000334); по факту вывода активов и высоколиквидного залогового имущества из ПАО "Михайловский" на ООО ФК "Плеяда" с последующей переуступкой прав требования на компанию ООО ФК "Фагор" (№42016000000000558); по факту вывода акционерами ПАО "Михайловский" денежных средств на сумму 280 млн. грн. под залог 94,67 га незаконно отчужденных у государства земель на подконтрольную акционерами компанию (№42016000000000597) и факту злоупотребления служебным положением №52017000000000096. В рамках последнего уголовного дела детективами НАБУ был проведен обыск в Нацбанке, во время которого было изъято множество материалов, документов, электронных переписок Рожковой.

http://compromat.ua/ru/16/90638/index.html

а ось тут у нас воровка записана на аудіо

http://vlasti.net/news/250542

ну і незадекларований будиночок на 1 000 000 $
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:18

Re: Байки про банки і не тільки....

За полгода доля учреждений, ожидающих ухудшения состояния финсектора подскочила с 4% до 71%.
В Украине растет доля финансовых учреждений, которые ожидают ухудшения финансового сектора в следующие полгода (в ноябре было 4%, сейчас - 71%). Об этом свидетельствует опрос Национального банка в мае.

https://korrespondent.net/business/fina ... ozhydanyia
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:16

Добрый вечер,не много отстал от темы,посоветуйте,нужно пристроить порядка 500000 гр на депо на 6-12 месяцев,желательно не очень стремно.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:26

  osya1964 написав:Добрый вечер,не много отстал от темы,посоветуйте,нужно пристроить порядка 500000 гр на депо на 6-12 месяцев,желательно не очень стремно.
Золота что ли? :) В любом случае ощад в помощь.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:32

Proofy А кроме ощада,нет вариантов?,Не обязательно в одном месте и желательно с не совсем плохими процентами.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:06

  osya1964 написав:Proofy А кроме ощада,нет вариантов?,Не обязательно в одном месте и желательно с не совсем плохими процентами.


любе голубе

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