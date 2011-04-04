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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 30 тра, 2020 10:59
osya1964 написав:
Добрый вечер,не много отстал от темы,посоветуйте,нужно пристроить порядка 500000 гр на депо на 6-12 месяцев,желательно не очень стремно.
А подушка безпеки в валюті є щоб кинути рідну гривоньку в горнило світової тітки кризи?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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