А подушка безпеки в валюті є щоб кинути рідну гривоньку в горнило світової тітки кризи?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 30 тра, 2020 10:59
А подушка безпеки в валюті є щоб кинути рідну гривоньку в горнило світової тітки кризи?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:04
"Мобильный капитал" в МТБ - (+0,5%).
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:05
Куда обращаться, если банк нарушил права потребителя (инфографика):
https://news.finance.ua/ru/news/-/47148 ... nfografika
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