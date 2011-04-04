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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 30 тра, 2020 10:59
osya1964 написав:
Добрый вечер,не много отстал от темы,посоветуйте,нужно пристроить порядка 500000 гр на депо на 6-12 месяцев,желательно не очень стремно.
А подушка безпеки в валюті є щоб кинути рідну гривоньку в горнило світової тітки кризи?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 12:04
Investor_K написав:
Добрый день.
Интересует счет в евро с возможностью свободного снятия и пополнения. Но чтобы не было никаких плат за обслуживание и т.д. Или дополнительных счетов в грн.
Пока нашел в ОТР "Ощадний банківський вклад з щомісячною виплатою процентів «Зручні гроші плюс» (з вільним зняттям та поповненням)". 0.01 % - совсем скучно.
"Мобильный капитал" в МТБ - (+0,5%).
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Додано: Суб 30 тра, 2020 13:05
Куда обращаться, если банк нарушил права потребителя (инфографика):https://news.finance.ua/ru/news/-/47148 ... nfografika
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:07
rollo на данно форуме - эта ссылка уже у многих в закладке, так как реально помогающая тема
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:25
osya1964 написав:
Добрый вечер,не много отстал от темы,посоветуйте,нужно пристроить порядка 500000 гр на депо на 6-12 месяцев,желательно не очень стремно.
Форвар + Універсал + [Абанк, ТАС, Кредо, Ідея, Акорд, Глобус, Мега, Січ ...]
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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